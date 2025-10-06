Хронологія війни — день 1321: удари по Харкову та проблеми з енергетикою в Росії

6 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі понеділок, 6 жовтня 2025 року. Минула доба в Україні ознаменувалася наймасовішим ударом по Львову та продовженням ударів по Чернігову. На фронті "найгарячіші" напрями — Покровський і Новопавлівський.

Як проходить 1321-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 6 жовтня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Харків під ударами дронів, чули багато вибухів і відомо вже про мінімум трьох постраждалих.

Тим часом карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають так:

Карта, де йдуть бої у Донецькій та Дніпропетровській областях 06.10.2025

Карта бойових дій за Куп’янськ від DeepState 06.10.2025

Карта боїв у Сумській області 06.10.2025

Про новини та події 3 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1318: найбільший удар по "Нафтогазу" та вибухи в Росії

Про те, що відбувалося 4 жовтня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1319: криза у Чернігові та удар по поїзду у Сумській області

З ситуацією в Україні 5 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1320: блекаут у Бєлгороді та масована атака на Львів