Хронологія війни — день 1321: удари по Харкову та проблеми з енергетикою в Росії
6 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи
На календарі понеділок, 6 жовтня 2025 року. Минула доба в Україні ознаменувалася наймасовішим ударом по Львову та продовженням ударів по Чернігову. На фронті "найгарячіші" напрями — Покровський і Новопавлівський.
Як проходить 1321-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 6 жовтня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Харків під ударами дронів, чули багато вибухів і відомо вже про мінімум трьох постраждалих.
Тим часом карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають так:
