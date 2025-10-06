Хронология войны — день 1321: удары по Харькову и проблемы с энергетикой в России
6 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы
На календаре понедельник, 6 октября 2025 года. Прошлые сутки в Украине ознаменовались самым массированным ударом по Львову и продолжением ударов по Чернигову. На фронте самые "горячие" направления — Покровское и Новопавловское.
Как проходит 1321-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 6 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
03:00 Доразведка по ударным беспилотникам. В целом, угроз пока не фиксируется.
01:00 Около 30 ударных дронов россиян фиксируются над Украиной. Тем временем в Клинцах Брянской области РФ "прикурили" местную ТЭЦ, россияне жалуются на "ракетную атаку".
00:00 Харьков под ударами дронов, слышали много взрывов и известно уже о минимум трех пострадавших.
Тем временем карты боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:
