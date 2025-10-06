Хронология войны — день 1321: удары по Харькову и проблемы с энергетикой в России

6 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре понедельник, 6 октября 2025 года. Прошлые сутки в Украине ознаменовались самым массированным ударом по Львову и продолжением ударов по Чернигову. На фронте самые "горячие" направления — Покровское и Новопавловское.

Как проходит 1321-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 6 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 Доразведка по ударным беспилотникам. В целом, угроз пока не фиксируется.

01:00 Около 30 ударных дронов россиян фиксируются над Украиной. Тем временем в Клинцах Брянской области РФ "прикурили" местную ТЭЦ, россияне жалуются на "ракетную атаку".

00:00 Харьков под ударами дронов, слышали много взрывов и известно уже о минимум трех пострадавших.

Тем временем карты боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои в Донецкой и Днепропетровской областях 06.10.2025

Карта боевых действий за Купянск от DeepState 06.10.2025

Карта боев в Сумской области 06.10.2025

О новостях и событиях 3 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1318: наибольший удар по "Нафтогазу" и взрывы в России

О том, что происходило 4 октября, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1319: кризис в Чернигове и удар по поезду Сумской области

С ситуацией в Украине 5 октября можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1320: блэкаут в Белгороде и массированная атака на Львов