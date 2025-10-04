Хронология войны — день 1319: Россия вынуждена покупать бензин, а у ВСУ успехи на фронте

4 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы

На календаре суббота, 4 октября 2025 года. Последние дни ознаменовались в Украине атаками России по энергетике и газодобывающей инфраструктуре — что весьма неприятно, учитывая похолодание и подготовку к отопительному сезону. На фронте самым горячим направлением по-прежнему остается Покровское, но Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление противника.

Как проходит 1319-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 октября – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Военные центра подготовки подразделений переводят в другие регионы Украины после ракетного удара РФ по учебному подразделению в Гончаровском на Черниговщине, сообщило командование Сухопутных войск ВСУ на запрос "Суспильного".

Зеленский: "Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, из Китая и других стран, и в Европе, в частности из Беларуси. Это один из результатов путинской войны – страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин".

Силы обороны в сентябре зачистили четыре населенных пункта Днепропетровщины: Сосновку, Хорошее, Новоселовку и Сичневое— DeepState со ссылкой на собственные источники.

Тем временем карты боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои в Донецкой и Днепропетровской областях 03.10.2025

Карта боевых действий за Купянск от DeepState 03.10.2025

Карта боев в Сумской области 03.10.2025

С ситуацией в Украине 1 октября можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1316: модифицированные "шахеды" и блэкаут на Чернобыльской АЭС

О новостях и событиях 2 октября "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1317: подготовка нового "Рамштайна" и обмен пленными

О том, что происходило 3 октября, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1318: наибольший удар по "Нафтогазу" и взрывы в России