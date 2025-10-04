Хронология войны — день 1319: Россия вынуждена покупать бензин, а у ВСУ успехи на фронте
4 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне и где были взрывы
На календаре суббота, 4 октября 2025 года. Последние дни ознаменовались в Украине атаками России по энергетике и газодобывающей инфраструктуре — что весьма неприятно, учитывая похолодание и подготовку к отопительному сезону. На фронте самым горячим направлением по-прежнему остается Покровское, но Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление противника.
Как проходит 1319-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 4 октября – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 Военные центра подготовки подразделений переводят в другие регионы Украины после ракетного удара РФ по учебному подразделению в Гончаровском на Черниговщине, сообщило командование Сухопутных войск ВСУ на запрос "Суспильного".
Зеленский: "Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, из Китая и других стран, и в Европе, в частности из Беларуси. Это один из результатов путинской войны – страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин".
Силы обороны в сентябре зачистили четыре населенных пункта Днепропетровщины: Сосновку, Хорошее, Новоселовку и Сичневое— DeepState со ссылкой на собственные источники.
Тем временем карты боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:
