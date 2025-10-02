Хронология войны — день 1317: успехи ВСУ на фронте и удар "Искандером" по Балаклее

2 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

В календаре четверг, 2 октября 2025 года. Идет 1317-й день войны России против Украины. Российские оккупанты продолжают активно давить на фронте, за прошедшие сутки произошло 125 боеприкосновений, при которых 32 пришлись на Покровское направление. Кроме нависшей над Украиной угрозы на ЗАЭС, россияне устроили блэкаут на Чернобыльский АЭС.

Как проходит 1317-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 ВСУ зачистили Новое Шахово и отбросили россиян вблизи Никаноровки и Золотого Колодца в выступлении к востоку от Доброполья, сообщает Deep State.

Успехи ВСУ на фронте

Продвижение россиян на фронте

Также сообщается, что армия РФ продвинулась вблизи Новоивановки и Полтавцы на востоке Запорожской области.

Между тем, известно о 10 пострадавших в результате удара, предварительно, "Искандером-М" по Балаклее на Харьковщине. Среди них четырехлетний ребенок, сообщили в облпрокуратуре. В результате атаки повреждены кафе, аптека, магазины, административное здание, автомобили.

