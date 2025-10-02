Хронологія війни — день 1317: успіхи ЗСУ на фронті та удар "Іскандером" по Балаклії

2 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі четвер, 2 жовтня 2025 року. Триває 1317-й день війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують активно тиснути на фронті, за минулу добу відбулось 125 боєзіткнень, за яких 32 припало на Покровський напрямок. Окрім загрози на ЗАЕС, яка нависла над Україною, росіяни влаштували блекаут на Чорнобильський АЕС.

Як проходить 1317-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 2 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 ЗСУ зачистили Нове Шахове і відкинули росіян поблизу Никанорівки та Золотого Колодязя у виступі на схід від Добропілля, повідомляє Deep State.

Успіхи ЗСУ на фронті

Просування росіян на фронті

Також повідомляється, що армія РФ просунулась поблизу Новоіванівки та у Полтавці на сході Запорізької області.

Тим часом відомо про 10 постраждалих внаслідок удару, попередньо, "Іскандером-М" по Балаклії на Харківщині. Серед них — чотирирічна дитина, повідомили в облпрокуратурі. Внаслідок атаки пошкоджені кафе, аптека, магазини, адміністративна будівля, автомобілі.

