Хронологія війни — день 1314: блекаут в Бєлгороді та контрдиверсійна операція в Куп'янську

29 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі понеділок, 29 вересня 2025 року. Триває 1314-й день війни Росії проти України. Росія відчула на собі удари за принципом "око за око" — російський Бєлгород залишився майже без світла. Відновити електропостачання російська влада обіцяє в кращому випадку ввечері 29 вересня — але й це не точно. Тим часом в Куп'янську на Харківщині триває контрдиверсійна операція Сил оборони: винищуються російські солдати, яким вдалося просочитися до міста.

Як проходить 1314-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 29 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Поки що без загрози ударних безпілотників.

