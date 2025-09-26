Хронологія війни — день 1311: росіяни запускають дрони та тиснуть на Дніпропетровщині

26 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі пʼятниця, 26 вересня 2025 року. Триває 1311-й день війни Росії проти України. Ситуація на фронті продовжує залишатись напруженою, за минулу добу росіяни здійснили 157 атак, з яких 56 відбулось на Покровському напрямку. Тим часом колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що бачить два сценарії завершення війни в Україні та обидва з них можуть стати викликом.

Як проходить 1311-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 26 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Путін вбиває людей без жодної причини, — Трамп. Президент США додав, що економіка Росії йде до біса.

"Вони бомблять все підряд і захоплюють дуже мало території, якщо взагалі захоплюють. Насправді вони втрачають частину території", — сказав він.

У низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку росіян. Окупанти запустили кілька груп "шахедів".

