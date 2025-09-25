Хронологія війни — день 1310: росіяни запускають дрони та тиснуть на фронті

25 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі четвер, 25 вересня 2025 року. Триває 1310-й день війни Росії проти України. Ситуація на фронті продовжує залишатись напруженою, за минулу добу росіяни здійснили 122 атак, з яких 47 відбулось на Покровському напрямку. Тим часом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський міг розповісти американському лідеру Дональду Трампу про підготовку нового наступу ЗСУ.

Як проходить 1310-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 25 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

14:00 Президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп дав добро на удари по РФ у відповідь, якщо ЗС РФ битиме по українській енергетиці

13:00 Польща збиватиме дрони РФ навіть над Білоруссю, — готується закон, — Gazeta Wyborcza.

12:00 СБУ затримала на Харківщині 23-річну безробітну, яка працювала російською агенткою і шпигувала за позиціями українських військ на Ізюмському напрямку для підготовки ворожих наступальних операцій. Жінку завербували ще під час тимчасової окупації громади на початку війни, а у травні цього року російські спецслужби відновили з нею контакт в обмін на "легкі заробітки". Агентка обходила місцевість під легендою "відвідування родичів" у зоні бойових дій, приховано фіксуючи об'єкти дислокації підрозділів Сил оборони та позначаючи потенційні цілі на Google-картах. Під час затримання у неї вилучили смартфон зі скріншотами карт з позначеними об'єктами, повідомили про підозру в державній зраді та загрожує довічне ув'язнення.

11:00 Ніжин Чернігівської області зранку 25 вересня масовано атакували безпілотники. За даними мера Олександра Кодоли, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури — у нього влучило близько 14 ударних дронів. Сталася пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих. Однак без електроенергії наразі знаходиться близько 30 тисяч абонентів Ніжинської громади. Фахівці обіцяють приступити до ремонтних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація.

10:00 Генштаб ЗСУ поділився свіжою статистикою втрат окупантів на фронті:

Втрати армії Росії в Україні 25 вересня 2025

09:00 На Сумщині росіяни вдарили безпілотником по цивільному авто, яке їхало із Сум в Буринь. Троє пасажирів отримали поранення, у двох — легкі травми. 39-річна жінка, на жаль, у важкому стані. Наразі вона в реанімації, лікарі борються за її життя.

08:00 На Запорізькому напрямку збито російський винищувач Су-34! Як повідомили у ПС ЗСУ, поцілити по ворожому літаку вдалося близько 4 ранку 25 вересня. Цей бойовий борт тероризував жителів Запоріжжя, скидаючи авіабомби на місто.

07:30 Кіровоградщині теж дісталося вночі: знову цілили по інфраструктурі. Як повідомили в ОВА, пошкоджено кілька житлових будинків. На жаль, є перебої зі світлом — частково без нього аж три населені пункти. Наразі проводиться ліквідація наслідків. Обійшлося без жертв.

06:00 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

ніч на четвер не була спокійною — низку регіонів атакували ворожі повітряні цілі. Вибухи чули у Вінницькій, Одеській, Харківській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях. Інформацію щодо збиття чекаємо від ПС ЗСУ;

на Вінниччині під час нічної атаки було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Попередньо, без жертв. Інформацію озвучила очільниця ОВА Наталя Заболотна;

в Росії теж було гучно, зокрема у Краснодарському краї. Як повідомляють моніторингові пабліки, в місті Бєлорєченськ дрони атакували завод ТОВ "Єврохім", що займається виробництвом фосфорних та інших міндобрив;

WSJ: президента США Дональда Трампа поінформували про плани щодо нового контрнаступу ЗСУ. У Штатів просять підтримку у вигляді надання розвідданих, пише видання із посиланням на власні джерела.

05:00 Російська тактична авіація намагалася бити КАБами по Херсонщині та Запоріжжю. Ударних дронів ворога не спостерігається.

04:00 Дорозвідка по безпілотниках. Поки що без загроз.

03:00 Останні безпілотники у Вінницькій області — загалом від 8 до 10 одиниць.

01:00 Трохи більше десятка ворожих дронів все ще перебувають над Україною.

00:00 Групи "шахедів" фіксуються у кількох напрямках. Зокрема на Дніпропетровщині, Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині.

З ситуацією в Україні 22 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1307: атака дронів на Москву та складна ситуація на фронті

Про новини та події 23 вересня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1308: росіяни атакують Харків, а Зеленський зустрівся з Трампом

Про те, що відбувалося 24 вересня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1309: росіяни атакували "учебку" ЗСУ, але отримують удари у відповідь