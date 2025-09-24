Хронологія війни — день 1309: росіяни атакують дронами та отримують удари у відповідь

24 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі середа, 24 вересня 2025 року. Триває 1309-й день війни Росії проти України. Ситуація на фронті продовжує залишатись напруженою, за минулу добу росіяни здійснили 140 атак, з яких 39 відбулось на Покровському напрямку. Тим часом у Нью-Йорку пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, але росіянам до цього діла, схоже, немає, адже вони продовжують обстріли українських міст.

Як проходить 1309-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 23 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 БПЛА атакують енергетику РФ: Льгов на Курщині залишився без світла, прильоти також зафіксовані у Таганрозі, Бєлгороді та Валуйках, — росЗМІ.

