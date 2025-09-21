Хронологія війни — день 1306: росіяни вдарили по гуртожитку на Полтавщині і тиснуть на фронті

21 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі неділя, 21 вересня 2025 року. Триває 1306-й день війни Росії проти України. Протягом попередньої доби було зафіксовано 125 бойових зіткнень, з яких 33 на Покровському напрямку. Тим часом росіяни в Україні активно використовують нові модифікації "шахедів", які здатні не тільки бачити роботу ППО, а й вражати рухомі обʼєкти.

Як проходить 1306-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 21 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Увечері російський безпілотник влучив у цивільний гуртожиток у Полтавському районі. Рятувальники гасили пожежу.

Наслідки влучання дрона у гуртожиток

