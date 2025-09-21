Хронология войны — день 1306: россияне ударили по общежитию на Полтавщине и давят на фронте

21 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

Воскресенье, 21 сентября 2025 года. Идет 1306-й день войны России против Украины. За предыдущие сутки было зафиксировано 125 боевых столкновений, из которых 33 на Покровском направлении. Между тем, россияне в Украине активно используют новые модификации "шахедов", которые способны не только видеть работу ПВО, но и поражать движущиеся объекты.

Как проходит 1306-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Вечером российский беспилотник попал в гражданское общежитие в Полтавском районе. Спасатели тушили пожар.

Последствия попадания дрона в общежитие

