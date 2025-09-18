Хронология войны — день 1303: россияне разрушают украинскую логистику и рвутся в Купянск

18 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре четверг, 18 сентября 2025 года. За предыдущие сутки было зафиксировано 155 боевых столкновений, из которых 43 на Покровском направлении. На фоне этого россияне усиливают удары по логистике, пытаясь вывести из строя железную дорогу и лишить украинцев быстрого способа перемещения грузов. Параллельно с этим оккупанты пытаются бить и по автозаправкам, а также по объектам энергетики.

Как проходит 1303 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 18 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

3:00 Несколько БПЛА двигаются через Сумскую область в сторону Киевской. Также тревога из-за запусков ракет была объявлена на юге — скоростные цели двигались по направлению Днепропетровской области.

1:00 Король Британии Чарльз III в своем обращении на ужине с президентом США упомянул об Украине.

00:00 По данным ГСЧС, вследствие российской атаки на АЗС под Полтавой пострадали четыре человека — кассир и трое водителей.

Удар по АЗС под Полтавой Удар по АЗС под Полтавой Удар по АЗС под Полтавой Удар по АЗС под Полтавой Удар по АЗС под Полтавой

