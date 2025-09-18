Хронологія війни — день 1303: росіяни руйнують українську логістику та рвуться до Куп’янська

18 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі четвер, 18 вересня 2025 року. Протягом попередньої доби було зафіксовано 155 бойових зіткнень, з яких 43 на Покровському напрямку. На тлі цього росіяни посилюють удари по логістиці, намагаючись вивести із ладу залізницю та позбавити українців швидкого способу переміщення вантажів. Паралельно з цим окупанти намагаються бити і по автозаправках, а також об’єктах енергетики.

Як проходить 1303-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 18 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Король Британії Чарльз III у своєму зверненні на вечері з президентом США згадав про Україну.

00:00 За даними ДСНС, внаслідок російської атаки на АЗС під Полтавою постраждали четверо людей — касир і троє водіїв.

