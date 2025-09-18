Росія вдарила "шахедами" по Київщині. Зайнялися склади та житловий будинок (фото)

За попередніми даними, на щастя, люди не постраждали

В ніч на четвер, 18 вересня, росіяни атакували безпілотниками Київську область. Через ворожі удари виникли займання у Бориспільському та Бучанському районах.

Бориспільський район

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. У Бориспільському районі загорілися складські приміщення. На місці працюють оперативні служби. Місцеві канали публікують фото заграви, що виникла на місці влучання.

Пожежу видно здалеку

Бучанський район

У Бучанському районі внаслідок російської атаки сталася пожежа у приватному будинку. На місці працюють рятувальні служби, які вже локалізували займання.

Повідомлень про постраждалих не надходило. Більш детальна інформація згодом, — інформують у КОВА

Вибухи у Києві

Крім того, минулої ночі під дроновою атакою був Київ. Київській міський голова Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО на Оболоні.

Варто зазначити, що Росія почала атаку на Україну ще звечора 17 вересня. Ворог запустив "шахеди" на місто Дніпро. В обласному центрі пролунали вибухи, у Дніпровському районі внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі.

Крім того, як повідомляв "Телеграф", росіяни атакували безпілотниками Полтавську область. Внаслідок обстрілу було зруйновано автомобільну заправну станцію неподалік обласного центру. Постраждало четверо людей — касир та троє водіїв.