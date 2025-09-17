Росіяни атакували АЗС під Полтавою: як виглядає місце прильоту (оновлено)

Пожежу швидко загасили

Російські окупанти запустили дрони Полтавщиною. Внаслідок атаки було зруйновано автомобільну заправну станцію неподалік обласного центру.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут у своєму telegram-каналі. За його інформацією, після удару виникла пожежа.

UPD: За даними регіонального ДСНС, постраждали чотири особи — касир та троє водіїв. На цей час пожежа згашена, а завали розібрані.

Удар по АЗС під Полтавою Удар по АЗС під Полтавою Удар по АЗС під Полтавою Удар по АЗС під Полтавою Удар по АЗС під Полтавою

Когут оприлюднив два знімки. На них видно, що удар припав безпосередньо по навісу, під яким розташовуються бензоколонки. Будівля каси отримала пошкодження, проте йдеться про вибиті вікна та зруйновані зовнішні панелі. Також постраждали автомобілі, які були поруч.

Під Полтавою дрон зруйнував АЗС

Відомо про одного потерпілого

Як повідомлялося раніше, до цього вибухи пролунали у Дніпрі. Місцеві канали поінформували, що кілька дронів атакували місто і зустріли роботу ППО. Про постраждалих поки що інформації не з’являлося, в деяких місцях видно задимлення.