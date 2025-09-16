Запоріжжя здригнулося від серії вибухів. Є загиблий, багато постраждалих (фото, відео)

Вибухи було чути "один за одним"

Росіяни здійснили обстріл Запоріжжя посеред ночі 16 вересня. За інформацією моніторингових каналів, удар наносився з РСЗВ "Торнадо-С" з використанням касетних боєприпасів. Є загиблий та постраждалі.

Оновлено 6:08 Глава Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував, що через нічний удар по Запоріжжю загинув 41-річний чоловік. Поранено 13 людей, серед них двоє дітей — 4 та 17 років. Інформація не остаточна, адже постраждалі внаслідок російської атаки продовжують звертатися за допомогою медиків.

За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, відомо про одного загиблого. Ще семеро людей постраждали, з них одна дитина.

За даними Федорова, по місту було завдано щонайменше десять ударів, через що ушкодження отримали приватні будинки та нежитлові приміщення. У місті видно пожежі.

Пожежа у Запоріжжі

Пошкоджено автомобілі

Удар завдавали по житловому сектору

У будинках вибиті вікна

Як відомо, Торнадо-С є модернізацією радянських РСЗВ "Смерч", призначених для запуску 300-мм ракет на відстань до 120 кілометрів. Удосконалення торкнулися не лише ходової частини, а й ракет — з’явилося кілька нових типів боєприпасів, серед яких з’явилися касетні 9М544 та 9М549. Головною відмінністю від радянських ракет була наявність системи управління, що дозволило завдавати ударів точніше.

Бойові машини випускаються з 2012 року, але на 2021 рік на озброєнні російської армії їх було лише близько 20 штук.

22 березня 2023 року Росія вже обстрілювала Запоріжжя такими ракетами, тоді одна з них упала між будинками у спальному районі, через що постраждало 34 особи. З них троє дітей.

Як повідомлялося раніше, нардеп Роман Костенко раніше говорив, що Росія може зробити Україну недієздатною одним обстрілом. Для цього їй достатньо завдати удару по Верховній Раді, коли там буде засідання.