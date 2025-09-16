Запорожье сотрясла серия взрывов. Есть погибший, много пострадавших (фото, видео)

Взрывы было слышно "один за другим"

Россияне совершили обстрел Запорожья посреди ночи 16 сентября. По информации мониторинговых каналов удар наносился из РСЗО "Торнадо-С" с использованием кассетных боеприпасов. Погиб мужчина, 13 людей получили ранения.

Обновлено 6:08 Глава Запорожской ОВА Иван Федоров проинформировал, что из-за ночного удара по Запорожью погиб 41-летний мужчина. Ранены 13 человек, среди них двое детей — 4 и 17 лет. Информация не окончательная, так как пострадавшие в результате российской атаки продолжают обращаться за помощью медиков.

По информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, известно об одном погибшем. Еще семь человек пострадали, из них один ребенок.

Согласно данным Федорова, по городу было нанесено по меньшей мере десять ударов, из-за чего повреждения получили частные дома и нежилые помещения. В городе видны пожары.

Пожар в Запорожье

Повреждены автомобили

Удар наносили по жилому сектору

В домах выбиты окна

Как известно, "Торнадо-С" является модернизацией советских РСЗО "Смерч", предназначенных для запуска 300-мм ракет на расстояние до 120 километров. Усовершенствования коснулись не только ходовой части, но и ракет — появилось несколько новых типов боеприпасов, среди которых появились кассетные 9М544 и 9М549. Главным отличием от советских ракет было наличие системы управления, что позволило наносить удары более точно.

Боевые машины выпускаются с 2012 года, но по состоянию на 2021 год на вооружении российской армии их было около 20 штук.

22 марта 2023 года Россия уже обстреливала Запорожье такими ракетами, тогда одна из них упала между домами в спальном районе, из-за чего пострадало 34 человека. Из них трое детей.

