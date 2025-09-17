Россияне атаковали АЗС под Полтавой: как выглядит место прилета (фото)

Пожар быстро потушили

Российские оккупанты запустили дроны по Полтавской области. Вследствие атаки была разрушена автомобильная заправочная станция неподалеку от областного центра.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут в своем telegram-канале. По его информации, после удара возник пожар.

Также известно о том, что пострадал один человек. На месте уже работают все профильные службы.

Он также обнародовал два снимка. На них видно, что удар пришелся непосредственно по навесу, под которым располагаются бензоколонки. Здание кассы тоже получило повреждения, однако речь идет о выбитых окнах и разрушенных внешних панелях. Также пострадали автомобили, которые располагались рядом.

Судя по всему топливо в резервуарах не вспыхнуло, так что худшего удалось избежать.

Как сообщалось ранее, до этого взрывы прогремели в Днепре. Местные каналы проинформировали, что несколько дронов атаковали город и были встречены работой ПВО. О пострадавших пока информации не появлялось, в некоторых местах видны задымления.