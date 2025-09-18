Россия ударила "шахедами" по Киевщине. Загорелись склады и жилой дом (фото) - обновлено
-
-
По предварительным данным, к счастью, люди не пострадали
В ночь на четверг, 18 сентября, россияне атаковали беспилотниками Киевскую область. Из-за вражеских ударов возникли возгорания в Бориспольском и Бучанском районах.
Обновлено 9:10 Глава Киевской облгосадминистрации Николай Калашник проинформировал, что в ходе удара дронами по Киевщине нет пострадавших среди населения. Попаданий в объекты критической инфраструктуры также не допущено.
В Бориспольском районе спасатели уже локализовали пожар складских помещений. В Бучанском районе в результате атаки произошло возгорание нежилого помещения на площади 100 кв. м. Пожар ликвидирован. Также поврежден частный дом и легковой автомобиль
Бориспольский район
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация. В Бориспольском районе загорелись складские помещения. На месте действуют оперативные службы. Местные каналы публикуют фото зарева, возникшего на месте попадания.
Бучанский район
В Бучанском районе в результате российской атаки произошел пожар в частном доме. На месте работают спасательные службы, которые уже локализовали возгорание.
Сообщений о пострадавших не поступало. Более подробная информация позднее, — информируют в КОВА
Взрывы в Киеве
Кроме того, минувшей ночью под дроновой атакой был Киев. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщал о работе ПВО на Оболони.
Следует отметить, что Россия начала атаку на Украину еще с вечера 17 сентября. Враг запустил "шахеды" на город Днепр. В областном центре раздались взрывы, в Днепровском районе в результате атаки БпЛА возникли пожары.
Кроме того, как сообщал "Телеграф", россияне атаковали беспилотниками Полтавскую область. В результате обстрела была разрушена автомобильная заправочная станция неподалеку от областного центра. Пострадали четыре человека — кассир и трое водителей.