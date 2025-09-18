Россия ударила "шахедами" по Киевщине. Загорелись склады и жилой дом (фото) - обновлено

По предварительным данным, к счастью, люди не пострадали

В ночь на четверг, 18 сентября, россияне атаковали беспилотниками Киевскую область. Из-за вражеских ударов возникли возгорания в Бориспольском и Бучанском районах.

Обновлено 9:10 Глава Киевской облгосадминистрации Николай Калашник проинформировал, что в ходе удара дронами по Киевщине нет пострадавших среди населения. Попаданий в объекты критической инфраструктуры также не допущено.

В Бориспольском районе спасатели уже локализовали пожар складских помещений. В Бучанском районе в результате атаки произошло возгорание нежилого помещения на площади 100 кв. м. Пожар ликвидирован. Также поврежден частный дом и легковой автомобиль Николай Калашник

Последствия атаки

Бориспольский район

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация. В Бориспольском районе загорелись складские помещения. На месте действуют оперативные службы. Местные каналы публикуют фото зарева, возникшего на месте попадания.

Пожар виден издалека

Бучанский район

В Бучанском районе в результате российской атаки произошел пожар в частном доме. На месте работают спасательные службы, которые уже локализовали возгорание.

Сообщений о пострадавших не поступало. Более подробная информация позднее, — информируют в КОВА

Взрывы в Киеве

Кроме того, минувшей ночью под дроновой атакой был Киев. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщал о работе ПВО на Оболони.

Следует отметить, что Россия начала атаку на Украину еще с вечера 17 сентября. Враг запустил "шахеды" на город Днепр. В областном центре раздались взрывы, в Днепровском районе в результате атаки БпЛА возникли пожары.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", россияне атаковали беспилотниками Полтавскую область. В результате обстрела была разрушена автомобильная заправочная станция неподалеку от областного центра. Пострадали четыре человека — кассир и трое водителей.