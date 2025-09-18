Укр

Россия ударила "шахедами" по Киевщине. Загорелись склады и жилой дом (фото) - обновлено

Елена Руденко
Киевщина подверглась вражеской атаке
Киевщина подверглась вражеской атаке. Фото Коллаж "Телеграф"

По предварительным данным, к счастью, люди не пострадали

В ночь на четверг, 18 сентября, россияне атаковали беспилотниками Киевскую область. Из-за вражеских ударов возникли возгорания в Бориспольском и Бучанском районах.

Обновлено 9:10 Глава Киевской облгосадминистрации Николай Калашник проинформировал, что в ходе удара дронами по Киевщине нет пострадавших среди населения. Попаданий в объекты критической инфраструктуры также не допущено.

В Бориспольском районе спасатели уже локализовали пожар складских помещений. В Бучанском районе в результате атаки произошло возгорание нежилого помещения на площади 100 кв. м. Пожар ликвидирован. Также поврежден частный дом и легковой автомобиль

Николай Калашник

Последствия атаки РФ на Киевщину
Последствия атаки

Бориспольский район

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация. В Бориспольском районе загорелись складские помещения. На месте действуют оперативные службы. Местные каналы публикуют фото зарева, возникшего на месте попадания.

Пожар после атаки РФ на Киевскую область
Пожар виден издалека

Бучанский район

В Бучанском районе в результате российской атаки произошел пожар в частном доме. На месте работают спасательные службы, которые уже локализовали возгорание.

Сообщений о пострадавших не поступало. Более подробная информация позднее, — информируют в КОВА

Взрывы в Киеве

Кроме того, минувшей ночью под дроновой атакой был Киев. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщал о работе ПВО на Оболони.

Следует отметить, что Россия начала атаку на Украину еще с вечера 17 сентября. Враг запустил "шахеды" на город Днепр. В областном центре раздались взрывы, в Днепровском районе в результате атаки БпЛА возникли пожары.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", россияне атаковали беспилотниками Полтавскую область. В результате обстрела была разрушена автомобильная заправочная станция неподалеку от областного центра. Пострадали четыре человека — кассир и трое водителей.

