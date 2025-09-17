Хронологія війни — день 1302: росіяни готуються до нових наступів і продовжують обстріл

17 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі середа, 17 вересня 2025 року. Росіяни не мають наміру знижувати темпи наступу на фронті і готуються до ще двох великих наступальних операцій цієї осені. Усього минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень, з яких 46 на Покровському напрямку.

Як проходить 1302 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 17 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Над Україною залишається ще близько 15 БПЛА, вибухи було чутно в районі Сміли.

00:00 Майже сорок російських безпілотників зафіксовано у повітряному просторі України

З ситуацією в Україні 14 вересня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1299: бої у Донецькій області та вибухи під Києвом

Про новини та події 15 вересня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1300: росіяни посилюють тиск на Донбасі, а ЗСУ має успіхи на Сумщині

Про те, що відбувалося 16 вересня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1301: росіяни застосовують підступну тактику на Донбасі, а Трамп схвалив допомогу Україні