Хронология войны — день 1302: россияне готовятся к новым наступлениям и продолжают обстрелы

17 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре среда, 17 сентября 2025 года. Россияне не намерены снижать темпы наступления на фронте и готовятся к еще двум крупным наступательным операциям этой осенью. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновения, из которых 46 на Покровском направлении.

Как проходит 1302 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 17 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

3:00 В Черкасской области вследствие российской атаки был поврежден объект критической инфраструктуры

1:00 Над Украиной остается еще около 15 БПЛА, взрывы были слышны в районе Смелы.

00:00 Почти сорок российских беспилотников зафиксированы в воздушном пространстве Украины

С ситуацией в Украине 14 сентября можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1299: бои в Донецкой области и взрывы под Киевом

О новостях и событиях 15 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1300: россияне усиливают давление на Донбассе, а у ВСУ есть успехи на Сумщине

О том, что происходило 16 сентября, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1301: россияне применяют коварную тактику на Донбассе, а Трамп одобрил помощь Украине