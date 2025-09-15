Хронология войны — день 1300: россияне усиливают давление на Донбассе, а у ВСУ есть успехи на Сумщине

15 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре понедельник, 15 сентября 2025 года. Российское внимание сосредоточено в Донецкой области, где происходит большая часть боевых столкновений. Всего их за предыдущие сутки было зафиксировано 173, из которых больше половины на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях. Такая фиксация на одной цели позволяет ВСУ наносить удары в других местах. Например, в Сумской области им удалось добиться тактических успехов.

Как проходит 1300 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 15 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон сказал, что в парламенте страны очень хотят ввести новые санкции против РФ. Однако он добавил, что Конгресс этого не сделает без согласования с президентом.

