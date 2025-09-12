Хронология войны — день 1297: Польша начинает действовать, а под Покровском продолжаются бои

12 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре пятница, 12 сентября 2025 года. Несмотря на визит спецпредставителя президента США Кита Келлога в Киев Россия продолжает атаковать Украину на фронте и направлять боевые дроны. Особенно горячо на Покровском направлении — там за прошлые сутки Генштаб зафиксировал больше всего боевых столкновений. Не оставила без внимания последние действия агрессора Польша, которая уже разворачивает на границах с Беларусью десятки тысяч военных.

Как проходит 1297 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 12 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве Украины есть вражеские дроны.

Карты боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта DeepState, где идут бои за Покровск и у админграниц Днепропетровской области

Карта боевых действий в Сумской области от DeepState 12.09.2025

О новостях и событиях 9 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1294: трагедия в Яровой и новые обстрелы Донецка

О том, что происходило 10 сентября, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1295: россияне устроили массированную атаку по Украине и обстреляли Польшу

С ситуацией в Украине 11 сентября можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1296: гибель летчика на Запорожье и новый визит Келлога в Украину