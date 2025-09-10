Хронология войны — день 1295: россияне пытаются прорваться в Донецкой и Харьковской областях и продолжают ночной террор

10 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре среда, 10 сентября 2025 года. Российские оккупанты усилили давление на фронте и пытаются прорваться в Донецкой и Харьковской областях. За прошедшие сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения, из которых 47 на Покровском направлении. На фоне этого продолжаются обстрелы мирных населенных пунктов, например, в Яровой 24 человека погибли от российской КАБ, пока стояли в очереди за пенсией

Как проходит 1295 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 10 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В небе над Украиной зафиксировано около 80 беспилотников, сообщают мониторинговые ресурсы. Также появлялась информация о взлете стратегических бомбардировщиков, но их цель пока неизвестна.

О том, что происходило 7 сентября, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1292: удар по центру Сум и пробитие самой мощной зоны ПВО Украины

С ситуацией в Украине 8 сентября можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1293: удар "Искандера" по Кабмину и карма для российских военных

О новостях и событиях 9 сентября "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1294: трагедия в Яровой и новые обстрелы Донецка