Россияне атаковали Украину и Польшу: какие города обстреляли ракетами и дронами (обновляется)

Впервые россияне массированно атаковали беспилотниками Польшу

Российские оккупанты в ночь на 10 сентября устроили очередной массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг атаковал большим количеством ударных дронов, а также задействовал для удара остатки стратегической авиации — бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с ракетами Х-101. В море также фиксировались корабли с крылатыми ракетами "Калибр".

7:10 Пошли отбои воздушной тревоги.

6:58 В Виннице есть попадание в гражданские промышленные объекты, сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВ Наталья Заболотная. По состоянию на 6.53 информация о пострадавших не поступала.

Карта пролета российских ракет и дронов в ночь на 10 сентября

6:55 Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил "многочисленные нарушения" воздушного пространства страны. Было задействовано ПВО.

Идет операция, связанная с многочисленными нарушениями польского воздушного пространства. Против объектов военные применили оружие. Я нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил прямой отчет от оперативного командира Дональд Туск

6:50 Городской совет города Волочиск Хмельницкой области сообщил о прилетах. Все экстренные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.

6:44 Во время массированной российской атаки взрывы прогремели во Львове, Киеве, Виннице, Ровно, Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Работала ПВО. Над Винницей после ракетного удара поднимается столб дыма.

6:39 Вероятно, ракет больше не осталось в воздушном пространстве Украины, идет доразведка. Однако укрытия можно оставлять только после отбоя воздушной тревоги. Продолжается работа ПВО по "шахедам".

6:37 Крылатые ракеты на севере Ивано-Франковской области, курсом на юг, в направлении Закарпатья, — Воздушные Силы.

6:34 Жителей Львова призывают находиться в укрытиях. К городу и району подлетают ракеты.

6:33 Из-за вероятного вторжения российских БПЛА в воздушное пространство Польши закрыты аэропорты Жешува, Люблина и оба аэропорта Варшавы.

6:32 Основная часть ракет пролетела Бурштын и двигается дальше в сторону Стрыя/Дрогобыча.

6:28 Ракеты во Франковщину. Курс на Бурштын. Также группа ракет движется на Винницу, сообщают мониторинговые группы.

6:24 По данным мониторингов, два российских "шахеда" подлетают к Луцку. Может быть громко из-за работы ПВО.

6:22 Крылатая ракета в центре Хмельнитчины, курсом на юго-западное направление. Внимание для Тернополя. Также ракеты идут через Житомир в северном направлении.

6:18 Крылатые ракеты на юге Хмельнитчины двигаются курсом на запад, на Тернопольскую область.

6:14 Большинство крылатых ракет продолжают движение в направлении западных областей. Ракета фиксируется на востоке Хмельнитчины, курсом на запад. Жителей Житомира призывают перейти в укрытие. Несколько ракет из Киевской и Винницкой областей летят курсом на/через Житомир/Озерное, — мониторинги.

6:11 Воздушные Силы предупредили, что российская крылатая ракета двигается на востоке Житомирской области, курсом на юг. Также крылатая ракета летит в направлении Винницы.

6:05 Крылатая ракета в направлении Киева.

6:01 Крылатые ракеты фиксируются на севере Киевской области, курсом на юго-западное направление. Также крылатые ракеты на севере и юге Винницкой области, курсом на запад, — Воздушные Силы.

02:40 Сообщается о посадке всех самолетов стратегической авиации на аэродромы базирования. Также корабли в Черном море значительно снизили активность и, предварительно, перешли в порты.

02:35 Пока без ракетных пусков со стороны врага продолжается атака дронов, в том числе на Польшу. Польские истребители сигнализируют о проблемах связи через работу российских систем радиоэлектронной борьбы — от этого пострадал по меньшей мере один F-35. Точно подтверждено сбитие не менее трех дронов РФ в польском воздушном пространстве — это результат совместной работы истребителей Украины, Польши и Нидерландов.

02:30 Подтверждено, что во время атаки на Украину российские оккупанты впервые атаковали дронами Польшу. Некоторое количество ударных беспилотников пошли на Жешув, Варшаву, Люблин и Перемышль. В ответ польское командование подняло истребительную авиацию, начавшую сбивать (!) российские дроны. В общей сложности в воздушное пространство Польши залетело 10-20 беспилотников.

Польское воздушное командование подтвердило атаку дронов, но заявило, что атака ведется на Украину. Налет беспилотников прямо на Польшу там решили не комментировать.

02:25 По состоянию на данный момент в воздухе более 80 российских ударных дронов. Также враг поднял в небо с "Оленьи" и других аэродромов по меньшей мере один Ту-160 и восемь Ту-95МС, из последних двух сели на аэродроме "Энгельс-2". В море находится до четырех кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр" с общим залпом в 30 ракет.

Напомним, до этого в ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Взрывы слышали в ряде городов, включая Киев, Одессу, Кривой Рог и другие. Также впервые было атаковано здание Кабинета Министров Украины в Киеве. Погибли четыре человека. Всего оккупанты выпустили 810 беспилотников и 13 ракет, установив новый антирекорд.

До этого оккупанты в ночь на 3 сентября устроили очередной массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг задействовал остатки стратегической авиации — стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2" в Саратовской области, а также Ту-95МС из "Оленьи" в Мурманской области, остатки Черноморского флота с "Калибрами" и большое количество ударных беспилотников. Во время атаки у россиян произошло ЧП с тремя вышедшими из строя бомбардировщиками и не смогли выпустить ракеты.