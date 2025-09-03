Россияне атакуют Украину: какие города под ударом, где раздались взрывы (обновляется)

Украинцев просят оставаться в укрытиях

Российские оккупанты в ночь на 3 сентября устроили очередной массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг задействовал остатки стратегической авиации — стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2" в Саратовской области, а также Ту-95МС с "Оленьи" в Мурманской области, остатки Черноморского флота РФ с "Калибрами" и большое количество ударных беспилотников. Предполагается, что враг попытается атаковать объекты энергетики.

(обновляется)

05:25 Первые Х-101 зафиксированы в Сумской области курсом на Полтавскую область. Часть "Калибров" на Хмельнитчине курсом на Тернопольщину, другая группа все еще на Киевщине.

05:15 Часть "Калибров" развернулась в сторону Киевской области, возможно, попытаются атаковать столицу.

05:10 Первые "Калибры" уже в Хмельницкой области, держат курс в район Бердичева и дальше на Тернопольскую область. Еще группа ракет сместилась в Житомирскую область. Польша подняла авиацию, снова будут просто наблюдать.

05:05 Подтверждается, что "Калибры" держат курс на западные регионы. Три группы крылатых ракет сейчас взяли курс на Винницкую и Хмельницкую области, далее, вероятно, полетят на запад.

04:55 Предыдущие пуски с Ту-95МС, похоже, тоже были имитационными. Есть информация о предпусковых маневрах врага в районе Волгограда, ракеты могут быть в воздушном пространстве ближе к 06:00 — 06:30.

04:50 В настоящее время до 10 ракет "Калибр" в воздушном пространстве Украины курсом на Винницкую, Одесскую и Николаевскую области. Зафиксировано движение ударных дронов врага в сторону Киева.

04:35 Первые "Калибры" в воздушном пространстве курсом на Николаевскую область через Херсонскую.

04:30 "Укрзализныця" сообщила об изменениях в расписании из-за атаки врага на Знаменку в Кировоградской области.

04:15 Повторные пуски ракет "Калибр с Черного моря".

04:10 Сообщается о пусках ракет "Калибр" остатками Черноморского флота РФ. В море присутствовало два ракетоносителя.

03:45 Сообщается о повторных пусковых маневрах Ту-95, скорее всего, это уже реальные пуски. Ракеты можно ждать в течение 40-60 минут.

02:40 Крылатых ракет Х-101 в воздухе пока не фиксируется. Всего в небе семь самолетов — 6 Ту-95МС и один Ту-160. Пуски могут быть ближе к 04:00 – 05:00 утра.

02:05 В Луцке и Львове уже прогремели взрывы — оба города атаковали ударные беспилотники. Враг традиционно целился в гражданскую критическую инфраструктуру, к сожалению, есть прилеты и пожары.

01:55 Сообщается о взлете пяти Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области — похоже, оккупанты подняли все бомбардировщики, способные взлететь в небо.

01:45 Сообщается о предпусковых маневрах самолетов стратегической авиации. Подлет ракет возможен в течение часа. На момент пусков в небе находились один Ту-95МС и один Ту-160 из "Энгельса".

Напомним, что в ночь на четверг 28 августа россияне устроили масштабный обстрел Украины. Начиная с позднего вечера, оккупанты запускали по городам ударные дроны. Кроме этого, Киев, Киевскую область и Казатин в Винницкой области обстреляли баллистическими и аэробаллистическими ракетами. В общем, россияне задействовали в ударе баллистические ракеты "Искандер", аэробаллистические ракеты "Кинжал", бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также ударные дроны.

В ночь на 30 августа также произошла массированная атака. Враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также направил на Украину большое количество ударных дронов и запускал с моря крылатые ракеты "Калибр". Кроме этого, оккупанты запускали баллистические ракеты "Искандер-М" и крылатые "Искандер-К". Россияне традиционно избрали мишенями критическую инфраструктуру и гражданскую застройку – реализуя стратегию максимального террора против мирного населения.