Угроза ракетной атаки: россияне подняли Ту-95МС, в море корабли с "Калибрами"

Кроме Ту-95МС возможна угроза от Ту-160 и остатков Черноморского флота РФ

Российские оккупанты готовят очередную ракетную атаку на Украину. Враг вечером 27 августа поднял в небо остатки стратегической авиации — стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Отмечается, что взлетели предварительно три борта Ту-95МС, также могут быть дополнительные взлеты Ту-95 и Ту-160 с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области России.

Кроме бомбардировщиков, в акватории Азовского и Черного моря находятся остатки Черноморского флота РФ в количестве трех единиц. Суммарный ракетный залп составляет предварительно 24 ракеты "Калибр". Сейчас Украина находится под атакой ударных дронов врага, по данным мониторинга, в воздухе находятся еще более 80 беспилотников.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 21 августа устроили очередную комбинированную атаку на Украину. Враг атаковал аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и "Циркон", также фиксировались пуски ракет "Калибр" и крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации. Кроме этого, оккупанты традиционно запустили по Украине много ударных дронов. Взрывы слышали в Запорожье, Луцке, Львове, Мукачево, Днепре, Чернигове, Сумах и ряде других городов Украины.

До этого 19 августа россияне устроили очередную воздушную атаку на Украину. Кроме множества ударных беспилотников, стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101 по Украине. Также враг запускал баллистические ракеты по Одесской и Полтавской областям. Главной мишенью атаки стал Кременчуг — его атаковали десятки дронов, две баллистические и пять крылатых ракет.