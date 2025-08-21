Россияне снова атакуют Украину: зафиксированы пуски крылатых ракет (обновляется)

Оккупанты били крылатыми и аэробаллистическими ракетами

Российские оккупанты в ночь на 21 августа устроили очередную комбинированную атаку на Украину. Враг атаковал аэробаллистическими ракетами "Кинжал", также фиксировались пуски ракет "Калибр" и крылатых ракет с самолетов стратегической авиации. Кроме этого, оккупанты традиционно запустили по Украине много ударных дронов.

(обновляется)

04:40 "Калибры" сманеврировали и атаковали Мукачево. Были слышны взрывы, ракеты в локационном пространстве не наблюдаются. Также не наблюдаются Х-101 с Ту-95/Ту-160, предыдущие пуски, возможно, были имитационными, или ракеты преодолевают более длинный путь.

04:30 "Калибры" с Закарпатья разворачиваются на Львовскую область.

04:25 Большинство ракет уже в Карпатах, пытаются атаковать Закарпатье. Две ракеты у Коломыи летят тем же курсом. Х-101 пока что не фиксируются.

04:15 Львов и Луцк под атакой ударных БПЛА, "Калибры" поворачивают в сторону Коломыи. Возможна ракетная атака на эти два города.

04:10 Ракеты взяли курс на Тернопольскую область.

04:00 Работа ПВО в Киеве, на столицу пытаются налететь ударные беспилотники россиян.

03:55 "Калибры" в Винницкой области курсом на Хмельницкую область, вероятно, попытаются атаковать Староконстантинов.

03:45 "Калибры" сменили курс на Одесскую, а дальше, вероятно, полетят в Винницкую область. В воздухе сейчас три группы вражеских крылатых ракет. Х-101 пока не фиксируются.

03:35 Приблизительно пять "Калибров" в Кировоградской области. Ровно и Житомир пытаются атаковать "шахеды".

03:25 "Калибры" уже в воздушном пространстве Херсона. По данным мониторинга, два Ту-95МС совершили предпусковые маневры в районе Волгоградской области, приблизительное время подлета Х-101 — 45 минут (в случае если пуски были не имитационными).

03:20 "Кинжалы" локационно потеряны в том же районе, что и предыдущие. "Калибры" будут в воздушном пространстве Украины примерно через 20 минут. Также в воздухе все еще находится некоторое количество ударных дронов.

03:15 Новые пуски "Кинжалов" в район Ровенской области вектором на Дубно.

03:10 Отмечены две волны пусков ракет "Калибр", в одной волне шесть единиц, в другой от четырех до пяти, всего 10-11 ракет. Ту-95МС и Ту-160 еще не выпускали свои ракеты.

03:00 Три ракеты "Кинжал" применили из истребителей МиГ-31К по району Ровенской области. Всего в воздухе четыре носителя "Кинжалов".

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 19 августа устроили очередную воздушную атаку на Украину. Кроме множества ударных беспилотников, стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты Х-101 по Украине. Также враг запускал баллистические ракеты по Одесской и Полтавской областям. Главной мишенью атаки стал Кременчуг — его атаковали десятки дронов, две баллистические и пять крылатых ракет.

До этого массовый ракетный удар враг устроил в ночь на 31 июля. В частности, российские оккупанты обстреляли крылатыми ракетами "Искандер-К" Киев, одна из вражеских ракет попала в многоэтажное здание. В результате российской атаки погибли 32 человека и 159 получили ранения.