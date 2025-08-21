Угроза ракетной атаки: враг поднял в воздух Ту-95МС и Ту-160

Россияне готовят новую атаку на Украину

Российские оккупанты готовят очередную ракетную/комбинированную атаку на Украину. Предыдущая атака произошла в ночь с 18 на 19 августа. Сейчас же оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики и вывели в море один корабль, а также запустили большое количество ударных дронов.

Об этом сообщили мониторинговые каналы. Отмечается, что с авиабаз "Энгельс-2" и "Оленья" взлетели остатки российской стратегической авиации — три Ту-95МС и один Ту-160. Эти недобитые самолеты стратавиации несут ракеты Х-101. Кроме них, в море выведен один недобиток из состава остатков Черноморского флота РФ — на его борту четыре ракеты "Калибр".

Самолеты из "Оленьи" (2 Ту-95МС) могут выполнить пуски около 03:00 ночи, тогда ракеты будут над Украиной примерно в 04:00. Самолеты из Энгельса-2 (1 Ту-95МС и 1 Ту-160) могут выполнить пуски в ближайшее время.

Также сообщалось об угрозе атаки баллистическими ракетами и пускам аэробалистических ракет "Кинжал" с борта МиГ-31К. Кроме того, по состоянию на 00:05 21 августа в небе над Украиной было 106 ударных дронов врага — сейчас уже меньше благодаря работе мобильных огневых групп.

Карта "шахедов" (https://t.me/war_monitor)

Напомним, что одна из самых кровавых российских массированных ракетных атак на Украину произошла в ночь на 31 июля. В частности, российские оккупанты обстреляли крылатыми ракетами "Искандер-К" Киев, одна из вражеских ракет попала в многоэтажное здание. В результате российской атаки погибли 32 человека и 159 получили ранения.

До этого комбинированную атаку на Украину оккупанты устроили в ночь на 28 июля. Россияне выпустили ракеты Х-101 с борта самолетов Ту-95МС и Ту-160 и направили на Украину много дронов. Традиционно мишенями для атаки врага была избрана гражданская инфраструктура – оккупанты продолжили шахматно-ракетный террор. Тогда главной целью для врага стал Староконстантинов.