Загроза ракетної атаки: ворог підняв у повітря Ту-95МС та Ту-160

Росіяни готують нову атаку на Україну

Російські окупанти готують чергову ракетну / комбіновану атаку на Україну. Попередня атака сталася у ніч с 18 на 19 серпня. Зараз же окупанти підняли у небо стратегічні бомбардувальники та вивели в море один корабель, а також запустили велику кількість ударних дронів.

Про це повідомили моніторингові канали. Зазначається, що з авіабаз "Енгельс-2" та "Оленья" злетіли залишки російської стратегічної авіації — три Ту-95МС та один Ту-160. Ці недобиті літаки стратавіації несуть ракети Х-101. Окрім них, у море виведено одного недобитка зі складу залишків Чорноморського флоту РФ — на його борту чотири ракети "Калібр".

Літаки з "Оленьї" (2 Ту-95МС) можуть виконати пуски близько 03:00 ночі, тоді ракети будуть над Україною приблизно о 04:00. Літаки з "Енгельсу-2" (1 Ту-95МС та 1 Ту-160) можуть виконати пуски найближчої години.

Також повідомлялося про загрозу атаки балістичними ракетами та пусків аеробалістичних ракет "Кинджал" з борту МіГ-31К. Окрім цього, станом на 00:05 21 серпня в небі над Україною було 106 ударних дронів ворога — зараз уже менше завдяки роботі мобільних вогневих груп.

Карта "шахедів" (https://t.me/war_monitor)

Нагадаємо, що одна з найкривавіших російських масованих ракетних атак на Україну відбулася в ніч на 31 липня. Зокрема російські окупанти обстріляли крилатими ракетами "Іскандер-К" Київ, одна з ворожих ракет влучила у багатоповерховий будинок. Внаслідок російської атаки загинуло 32 людини та 159 отримали поранення.

До цього комбіновану атаку на Україну окупанти влаштували в ніч на 28 липня. Росіяни випустили ракети Х-101 з борту літаків Ту-95МС та Ту-160 та спрямували на Україну багато дронів. Традиційно мішенями для атаки ворога було обрано цивільну інфраструктуру – окупанти продовжили шахедно-ракетний терор. Тоді головною ціллю для ворога став Старокостянтинів.