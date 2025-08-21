Росіяни знову атакують Україну: зафіксовано пуски крилатих ракет (оновлюється)

Окупанти били крилатими та аеробалістичними ракетами

Російські окупанти в ніч на 21 серпня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну. Ворог атакував аеробалістичними ракетами "Кинджал", також фіксувалися пуски ракет "Калібр" та крилатих ракет з літаків стратегічної авіації. Окрім цього, окупанти традиційно запустили по Україні багато ударних дронів.

(оновлюється)

05:10 Кілька Х-101 вже зафіксували у Дніпропетровській області у бік Кривого Рогу та Кременчука. Також оголошено загрозу балістики.

05:00 Нова група Х-101 на перетині Харківщини та Полтавщини. Частина ракет у бік Миргорода.

04:50 Вилізли Х-101, у Полтавській області зафіксовано групу з трьох ракет.

04:40 "Калібри" зманеврували та атакували Мукачево. Було чутно вибухи, ракети у локаційному просторі не спостерігаються. Також не спостерігаються Х-101 з Ту-95 / Ту-160, попередні пуски, можливо, були імітаційними, або ракети долають довший шлях.

04:30 "Калібри" з Закарпаття розвертаються на Львівщину.

04:25 Більшість ракет вже у Карпатах, намагаються атакувати Закарпаття. Дві ракети біля Коломиї летять тим же курсом. Х-101 поки що не фіксуються.

04:15 Львів та Луцьк під атакою ударних БПЛА, "Калібри" повертають у бік Коломиї. Можлива ракетна атака на ці два міста.

04:10 Ракети взяли курс на Тернопільську область.

04:00 Робота ППО в Києві, на столицю намагаються налетіти ударні безпілотники росіян.

03:55 "Калібри" у Вінницькій області курсом на Хмельницьку область, ймовірно спробують атакувати Старокостянтинів.

03:45 "Калібри" змінили курс на Одеську, а далі, ймовірно, полетять на Вінницьку область. Загалом у повітрі зараз три групи ворожих крилатих ракет. Х-101 поки що не фіксуються.

03:35 Приблизно п'ять "Калібрів" на Кіровоградщину. Рівне та Житомир намагаються атакувати "шахеди".

03:25 "Калібри" вже у повітряному просторі Херсонщини. За даними моніторингу, два Ту-95МС здійснили передпускові маневри в районі Волгоградської області, приблизний час підльоту Х-101 — 45 хвилин (у випадку, якщо пуски були не імітаційними).

03:20 "Кинджали" локаційно втрачено в тому ж районі, що й попередні. "Калібри" будуть у повітряному просторі України приблизно за 20 хвилин. Також у повітрі все ще перебуває деяка кількість ударних дронів.

03:15 Нові пуски "Кинджалів" у район Рівненщини вектором на Дубно.

03:10 Відмічено дві хвилі пусків ракет "Калібр", в одній хвилі шість одиниць, в другій від чотирьох до п'яти, загалом 10-11 ракет. Ту-95МС та Ту-160 ще не випускали свої ракети.

03:00 Три ракети "Кинджал" застосували з винищувачів МіГ-31К по району Рівненської області. Загалом у повітрі чотири носії "Кинджалів".

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 19 серпня влаштували чергову повітряну атаку на Україну. Окрім великої кількості ударних безпілотників, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети Х-101 по Україні. Також ворог запускав балістичні ракети по Одеській та Полтавській областях. Головною мішенню атаки став Кременчук — його атакували десятки дронів, дві балістичні та п'ять крилатих ракет.

До цього масовий ракетний удар ворог влаштував в ніч на 31 липня. Зокрема російські окупанти обстріляли крилатими ракетами "Іскандер-К" Київ, одна з ворожих ракет влучила у багатоповерховий будинок. Внаслідок російської атаки загинуло 32 людини та 159 отримали поранення.