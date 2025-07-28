Через російський обстріл кияни провели ніч у метро. Як виглядає пошкоджена багатоповерхівка (фото та відео)

РФ обстріляла нашу країну ракетами та дронами

Гучні вибухи у Києві пролунали під час комбінованої атаки на Україну в ніч на понеділок, 28 липня — росіяни випустили ракети Х-101 та спрямували на Україну багато дронів. Під удар окупантів потрапив Дарницький район, є постраждалі.

Через ворожу атаку багато жителів Києва провели ніч у метро. Там був і кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав, як минула чергова ніч під землею.

Ночівлі у метро вже стали гіркою звичкою

Дівчина читає книжку

Малі сплять між батьками

Кияни ховають від обстрілів малюків

Дехто попри все намагається підняти собі настрій

Чотирилапі теж потерпають від скажених росіян

Дехто ставить намет

Він також показав будинок, який пошкоджений під час обстрілу. Деякі квартири зазнали сильних пошкоджень.

Одна з пошкоджених квартир

Все всипано уламками

Склянка вціліла

Атака на Київ — що відомо

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей, серед них — дитина. Чотирьох постраждалих госпіталізували медики.

Всі постраждалі — жителі житлової багатоповерхівки, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкоджено вікна з 6 по 11 поверхи. На місці працюють всі служби.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що постраждалих у Дарницькому районі восьмеро. Одна людина у тяжкому стані. Серед постраждалих — трирічна дитина з осколковими пораненнями. Крім вікон у багатоповерхівці також пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком, без пожежі.

Як повідомляв "Телеграф", минулої ночі вибухи також пролунали у Кропивницькому та Старокостянтинові. У Кропивницькому повідомлялося про пожежі після атаки дронів, у Старокостянтинові мішенню вчергове міг стати аеродром, який росіяни намагаються знищити вже дуже довгий час.