Через російський обстріл кияни провели ніч у метро. Як виглядає пошкоджена багатоповерхівка (фото та відео)
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РФ обстріляла нашу країну ракетами та дронами
Гучні вибухи у Києві пролунали під час комбінованої атаки на Україну в ніч на понеділок, 28 липня — росіяни випустили ракети Х-101 та спрямували на Україну багато дронів. Під удар окупантів потрапив Дарницький район, є постраждалі.
Через ворожу атаку багато жителів Києва провели ніч у метро. Там був і кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав, як минула чергова ніч під землею.
Він також показав будинок, який пошкоджений під час обстрілу. Деякі квартири зазнали сильних пошкоджень.
Атака на Київ — що відомо
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей, серед них — дитина. Чотирьох постраждалих госпіталізували медики.
Всі постраждалі — жителі житлової багатоповерхівки, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкоджено вікна з 6 по 11 поверхи. На місці працюють всі служби.
Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що постраждалих у Дарницькому районі восьмеро. Одна людина у тяжкому стані. Серед постраждалих — трирічна дитина з осколковими пораненнями. Крім вікон у багатоповерхівці також пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком, без пожежі.
Як повідомляв "Телеграф", минулої ночі вибухи також пролунали у Кропивницькому та Старокостянтинові. У Кропивницькому повідомлялося про пожежі після атаки дронів, у Старокостянтинові мішенню вчергове міг стати аеродром, який росіяни намагаються знищити вже дуже довгий час.