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Через російський обстріл кияни провели ніч у метро. Як виглядає пошкоджена багатоповерхівка (фото та відео)

Автор
Олена Руденко ,
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Українські діти через Росію змушені ночувати в метро
Українські діти через Росію змушені ночувати в метро. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

РФ обстріляла нашу країну ракетами та дронами

Гучні вибухи у Києві пролунали під час комбінованої атаки на Україну в ніч на понеділок, 28 липня — росіяни випустили ракети Х-101 та спрямували на Україну багато дронів. Під удар окупантів потрапив Дарницький район, є постраждалі.

Через ворожу атаку багато жителів Києва провели ніч у метро. Там був і кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав, як минула чергова ніч під землею.

Кияни ховаються від російських обстрілів у метро в ніч на 28 липня 2025
Ночівлі у метро вже стали гіркою звичкою
Кияни провели ніч у метро через російський обстріл в ніч на 28 липня 2025
Дівчина читає книжку
Кияни ховаються від атаки РФ у метро в ніч на 28 липня 2025
Малі сплять між батьками
Кияни ховаються від російських обстрілів у метро в ніч на 28 липня 2025
Кияни ховають від обстрілів малюків
Кияни провели ніч у метро через російський обстріл в ніч на 28 липня 2025
Кияни ховаються від атаки РФ у метро в ніч на 28 липня 2025
Дехто попри все намагається підняти собі настрій
Кияни ховаються від російських обстрілів у метро в ніч на 28 липня 2025
Кияни провели ніч у метро через російський обстріл в ніч на 28 липня 2025
Чотирилапі теж потерпають від скажених росіян
Кияни ховаються від атаки РФ у метро в ніч на 28 липня 2025
Кияни ховаються від російських обстрілів у метро в ніч на 28 липня 2025
Кияни провели ніч у метро через російський обстріл в ніч на 28 липня 2025
Кияни ховаються від атаки РФ у метро в ніч на 28 липня 2025
Кияни ховаються від російських обстрілів у метро в ніч на 28 липня 2025
Дехто ставить намет

Він також показав будинок, який пошкоджений під час обстрілу. Деякі квартири зазнали сильних пошкоджень.

Наслідки обстрілу РФ у Києві
Одна з пошкоджених квартир
Наслідки російського обстрілу Києва 28.07.2025
Все всипано уламками
Наслідки обстрілу РФ у Києві
Наслідки російського обстрілу Києва 28.07.2025
Наслідки обстрілу РФ у Києві
Склянка вціліла
Наслідки російського обстрілу Києва 28.07.2025
Наслідки обстрілу РФ у Києві
Наслідки російського обстрілу Києва 28.07.2025
Наслідки обстрілу РФ у Києві

Атака на Київ — що відомо

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей, серед них — дитина. Чотирьох постраждалих госпіталізували медики.

Всі постраждалі — жителі житлової багатоповерхівки, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкоджено вікна з 6 по 11 поверхи. На місці працюють всі служби.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що постраждалих у Дарницькому районі восьмеро. Одна людина у тяжкому стані. Серед постраждалих — трирічна дитина з осколковими пораненнями. Крім вікон у багатоповерхівці також пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком, без пожежі.

Як повідомляв "Телеграф", минулої ночі вибухи також пролунали у Кропивницькому та Старокостянтинові. У Кропивницькому повідомлялося про пожежі після атаки дронів, у Старокостянтинові мішенню вчергове міг стати аеродром, який росіяни намагаються знищити вже дуже довгий час.

Теги:
#Київ #Метро #Вибухи #Атака #Ян Доброносов