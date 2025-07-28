Из-за российского обстрела киевляне провели ночь в метро. Как выглядит поврежденная многоэтажка (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
РФ обстреляла нашу страну ракетами и дронами
Громкие взрывы в Киеве прогремели во время комбинированной атаки на Украину в ночь на понедельник, 28 июля — россияне выпустили ракеты Х-101 и направили на Украину много дронов. Под удар оккупантов попал Дарницкий район, есть пострадавшие.
Из-за вражеской атаки многие жители Киева провели ночь в метро. Там был и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, показавший, как прошла очередная ночь под землей.
Он также показал здание, поврежденное при обстреле. Некоторые квартиры получили сильные повреждения.
Атака на Киев — что известно
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Дарницком районе, в результате вражеской атаки пострадали пять человек, среди них — ребенок. Четверо пострадавших госпитализированы медиками.
Все пострадавшие — жители многоэтажки, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи. На месте работают все службы.
Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что пострадавших в Дарницком районе восемь. Один человек в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – трехлетний ребенок с осколочными ранениями. Кроме окон в многоэтажке также повреждены автомобили рядом с жилым домом без пожара.
Как сообщал "Телеграф", минувшей ночью взрывы также прогремели в Кропивницком и Староконстантинове. В Кропивницком сообщалось о пожаре после атаки дронов, в Староконстантинове мишенью в очередной раз мог стать аэродром, который россияне пытаются уничтожить уже очень долгое время.