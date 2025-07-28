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Из-за российского обстрела киевляне провели ночь в метро. Как выглядит поврежденная многоэтажка (фото и видео)

Автор
Елена Руденко ,
Дата публикации
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Автор
Украинские дети из-за России вынуждены ночевать в метро Новость обновлена 28 июля 2025, 06:53
Украинские дети из-за России вынуждены ночевать в метро. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

РФ обстреляла нашу страну ракетами и дронами

Громкие взрывы в Киеве прогремели во время комбинированной атаки на Украину в ночь на понедельник, 28 июля — россияне выпустили ракеты Х-101 и направили на Украину много дронов. Под удар оккупантов попал Дарницкий район, есть пострадавшие.

Из-за вражеской атаки многие жители Киева провели ночь в метро. Там был и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, показавший, как прошла очередная ночь под землей.

Киевляне прячутся от российских обстрелов в метро в ночь на 28 июля 2025 года
Ночлеги у метро уже стали горькой привычкой
Киевляне провели ночь в метро из-за российских обстрелов в ночь на 28 июля 2025
Девушка читает книгу
Киевляне скрываются от атаки РФ в метро в ночь на 28 июля 2025 года
Дети спят между родителями
Киевляне скрываются от российских обстрелов в метро в ночь на 28 июля 2025 года
Киевляне прячут от обстрелов малышей
Киевляне провели ночь в метро из-за российских обстрелов в ночь на 28 июля 2025
Киевляне скрываются от атаки РФ в метро в ночь на 28 июля 2025 года
Некоторые, несмотря ни на что, пытаются поднять себе настроение
Киевляне скрываются от российских обстрелов в метро в ночь на 28 июля 2025 года
Киевляне провели ночь в метро из-за российских обстрелов в ночь на 28 июля 2025
Четвероногие тоже страдают от бешеных россиян
Киевляне скрываются от атаки РФ в метро в ночь на 28 июля 2025 года
Киевляне скрываются от российских обстрелов в метро в ночь на 28 июля 2025 года
Киевляне провели ночь в метро из-за российских обстрелов в ночь на 28 июля 2025
Киевляне скрываются от атаки РФ в метро в ночь на 28 июля 2025 года
Киевляне скрываются от российских обстрелов в метро в ночь на 28 июля 2025 года
Некоторые ставят палатку

Он также показал здание, поврежденное при обстреле. Некоторые квартиры получили сильные повреждения.

Последствия обстрела РФ в Киеве
Одна из поврежденных квартир
Последствия российских обстрелов Киева 28.07.2025
Все усыпано обломками
Последствия обстрела РФ в Киеве
Последствия российских обстрелов Киева 28.07.2025
Последствия обстрела РФ в Киеве
Стакан уцелел
Последствия российских обстрелов Киева 28.07.2025
Последствия обстрела РФ в Киеве
Последствия российских обстрелов Киева 28.07.2025
Последствия обстрела РФ в Киеве

Атака на Киев — что известно

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Дарницком районе, в результате вражеской атаки пострадали пять человек, среди них — ребенок. Четверо пострадавших госпитализированы медиками.

Все пострадавшие — жители многоэтажки, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи. На месте работают все службы.

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что пострадавших в Дарницком районе восемь. Один человек в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – трехлетний ребенок с осколочными ранениями. Кроме окон в многоэтажке также повреждены автомобили рядом с жилым домом без пожара.

Как сообщал "Телеграф", минувшей ночью взрывы также прогремели в Кропивницком и Староконстантинове. В Кропивницком сообщалось о пожаре после атаки дронов, в Староконстантинове мишенью в очередной раз мог стать аэродром, который россияне пытаются уничтожить уже очень долгое время.

Теги:
#Киев #Метро #Взрывы #Атака #Ян Доброносов