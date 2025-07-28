Из-за российского обстрела киевляне провели ночь в метро. Как выглядит поврежденная многоэтажка (фото и видео)

РФ обстреляла нашу страну ракетами и дронами

Громкие взрывы в Киеве прогремели во время комбинированной атаки на Украину в ночь на понедельник, 28 июля — россияне выпустили ракеты Х-101 и направили на Украину много дронов. Под удар оккупантов попал Дарницкий район, есть пострадавшие.

Из-за вражеской атаки многие жители Киева провели ночь в метро. Там был и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, показавший, как прошла очередная ночь под землей.

Ночлеги у метро уже стали горькой привычкой

Девушка читает книгу

Дети спят между родителями

Киевляне прячут от обстрелов малышей

Некоторые, несмотря ни на что, пытаются поднять себе настроение

Четвероногие тоже страдают от бешеных россиян

Некоторые ставят палатку

Он также показал здание, поврежденное при обстреле. Некоторые квартиры получили сильные повреждения.

Одна из поврежденных квартир

Все усыпано обломками

Стакан уцелел

Атака на Киев — что известно

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Дарницком районе, в результате вражеской атаки пострадали пять человек, среди них — ребенок. Четверо пострадавших госпитализированы медиками.

Все пострадавшие — жители многоэтажки, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи. На месте работают все службы.

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал, что пострадавших в Дарницком районе восемь. Один человек в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – трехлетний ребенок с осколочными ранениями. Кроме окон в многоэтажке также повреждены автомобили рядом с жилым домом без пожара.

Как сообщал "Телеграф", минувшей ночью взрывы также прогремели в Кропивницком и Староконстантинове. В Кропивницком сообщалось о пожаре после атаки дронов, в Староконстантинове мишенью в очередной раз мог стать аэродром, который россияне пытаются уничтожить уже очень долгое время.