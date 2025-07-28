В Киеве прогремели взрывы: столица отбила атаку российских беспилотников (обновлено)

Дарницкий район Киева попал под атаку дронов

В Киеве ночью 28 июля гремели взрывы, столица отражала атаку российских ударных беспилотников. В результате налета дронов есть пострадавшие и повреждения в столице. По подсчетам мониторинга, до 10 ударных дронов пытались атаковать город.

О последствиях российской атаки сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, под удар оккупантов попал Дарницкий район, где выбило окна в жилой многоэтажке.

"По предварительной информации в Дарницком районе уже пятеро пострадавших", — написал он.

Обновлено 02:59 Ткаченко сообщил об уже восьми пострадавших от удара россиянах. Все они в Дарницком районе. Один человек, по словам начальника КМВА, находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что в ночь на 26 июля российские оккупанты активно били по Днепру и Каменскому, и три часа атаковали Харьков. Кроме этого, враги били по Змиеву в Харьковской области. Также под атаку дронов попал Запорожский район — дроны, пытавшиеся атаковать непосредственно областной центр, были уничтожены на подлете.

Напомним, как писал "Телеграф", в результате российского удара 24 июля в Одессе пострадал легендарный рынок "Привоз". Были разрушены многие павильоны и магазины, однако украинцы вместе со спасателями разбирали завалы и ликвидировали последствия. Кстати, наша корреспондентка показала эксклюзивные кадры рынка после удара.

Кроме этого, 24 июля взрывы раздавались и в Черкассах. Из-за ракетных ударов вспыхнул пожар. По данным ОВА, враг ударил ракетами со шрапнелью, чтобы нанести как можно больше вреда.