Россияне запустили десятки дронов по Украине: где слышали взрывы (обновлено)

Десятки дронов летают над Украиной

Россияне устроили очередной масштабный обстрел Украины. Над разными областями зафиксировано большое количество беспилотников, пока мониторы предупреждают о повышенной угрозе ракетных запусков.

Как информирует monitor, по состоянию на 22:00 в украинском воздушном пространстве было замечено более 70 российских дронов. О взрывах сообщалось в Запорожье, Днепре и Киеве, но о последствиях пока информации не появлялось.

UPD 23:49 В Киеве раздался взрыв.

23:00 В Днепре и Сумах были слышны взрывы.

22:36 В Святошинском районе Киева зафиксировано падение БпЛА. Предварительно без повреждений и пострадавших, сообщили в КМВА.

В то же время мониторы подчеркивают, что основная масса дронов летят через Черниговскую область не на столицу, а в сторону Житомирской области. Значительное количество также БПЛА также было обнаружено в районе Харьковской и Полтавской областей.

Дроны над Украиной

Отмечается, что также есть вероятность ночного ракетного удара. В настоящее время к вылету готовы: шесть Ту-95МС, четыре Ту-22М3, семь МиГ-31К и два Ту-160. Также три носителя крылатых ракет "Калибр" находятся в Новороссийске.

Согласно данным ICTV многие жители Киева уже начали занимать места на станциях метро.

Метро Киева

Как сообщалось ранее, россияне наращивают производство дронов типа Shahed, чтобы усилить обстрелы Украины. По оценкам украинской разведки, они планируют выйти на показатель в 6000 штук на месяц против 3000 сейчас.