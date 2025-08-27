Россия обстреляла Херсон артиллерией и дронами. Есть погибшая и пострадавшие (фото)

Возникло возгорание

Херсон подвергся артиллерийским обстрелам утром в среду, 27 августа. Кроме того, ночью враг атаковал областной центр беспилотниками.

Из-за утренней российской атаки погибла женщина, еще одна получила ранения, сообщили в Херсонской областной прокуратуре. Россияне обстреляли город из артиллерии около 4:45.

В результате атаки погибла 81-летняя женщина. Ранения получила 53-летняя женщина, она госпитализирована в больницу, — говорится в сообщении

Возник пожар

Из-за удара дроном пострадал мужчина

Херсонский городской совет проинформировал, что в больницу обратился 56-летний мужчина, пострадавший в результате российского удара дроном по центру Херсона. Медики диагностировали у жителя города контузию, минно-взрывную травму и осколочное ранение.

Ранним утром россияне ранили женщину

Около пяти часов российские террористы обстреляли Днепровский район Херсона. Ранена женщина 1972 г.р., которая в момент вражеской атаки была в доме. Пострадавшую госпитализировали со взрывной травмой и множественными ожогами всего тела.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 27 августа Россия атаковала Сумы. В результате обстрела часть города осталась без света, обесточены объекты водоканала.