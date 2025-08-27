Росія обстріляла Херсон артилерією та дронами. Є загибла та постраждалі (фото)

Виникло займання

Херсон зазнав артилерійського обстрілу зранку у середу, 27 серпня. Крім того, вночі ворог атакував обласний центр безпілотниками.

Через ранкову російську атаку загинула жінка, ще одна отримала поранення, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі. Росіяни обстріляли місто з артилерії близько 4:45.

Унаслідок атаки загинула 81-річна жінка. Поранення отримала 53-річна жінка, її госпіталізовано до лікарні, — йдеться у повідомленні

Виникла пожежа

Через удар дроном постраждав чоловік

Херсонська міська рада поінформувала, що до лікарні звернувся 56-річний чоловік, який постраждав внаслідок російський удар дроном по середмістю Херсона. Медики діагностували у жителя міста контузію, мінно-вибухову травму та уламкове поранення.

Рано вранці росіяни поранили жінку

Близько 5:00 російські терористи обстріляли Дніпровський район Херсона. Поранено жінку 1972 р.н., яка в момент ворожої атаки була в будинку. Постраждалу госпіталізували з вибуховою травмою та множинними опіками всього тіла.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 27 серпня Росія атакувала Суми. Внаслідок обстрілу частина міста лишилася без світла, знеструмлено об'єкти водоканалу.