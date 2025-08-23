Росіяни масово обстріляли Краматорськ КАБами: було чутно десятки вибухів

Обстріл був дуже сильний, загроза зберігається, населенню потрібно перебувати в укриттях

Російські окупанти пізно ввечері 22 серпня масовано обстріляли Краматорськ в Донецькій області керованими авіабомбами (КАБ). У місті було чутно понад три десятки вибухів, про постраждалих не повідомлялося.

Про атаку повідомила Краматорська міська рада. Там зазначили, що обстріл був дуже сильний, загроза зберігається, населенню потрібно перебувати в укриттях.

"В період часу з 21:47 по 22:59 з боку російських окупаційних військ відбувся ворожий обстріл, було чутно понад три десятки вибухів (тип озброєння встановлюється) по Краматорську", — сказано у повідомленні.

Хоча в міськраді заявили, що тип озброєння, яким окупанти били по Краматорську, встановлюють, інформаційні канали пишуть, що це були керовані авіабомби. Також відомо, що росіяни били виключно по цивільній забудові — ворог вчергове намагається тероризувати мирне населення.

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 21 серпня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну. Ворог атакував аеробалістичними ракетами "Кинджал" та "Циркон", також фіксувалися пуски ракет "Калібр" та крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації. Окрім цього, окупанти традиційно запустили по Україні багато ударних дронів. Вибухи чули у Запоріжжі, Луцьку, Львові, Мукачево, Дніпрі, Чернігові, Сумах та низці інших міст України.

А 10 серпня російські окупанти завдали удару авіабомбами по Запоріжжю, через що було зруйновано автовокзал. Без постраждалих також не обійшлося. Також 10 серпня росіяни розбомбили дронами залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині. Постраждали й інші об’єкти, а у місті частково зникло світло.