Квартири вигоріли дотла, скрізь уламки та гробова тиша. Як виглядає Краматорськ після обстрілу (ексклюзивні кадри)
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Лишились тільки стіни
Росія кожного дня завдає ударів по Донецькій області. Під час масованої атаки по Києву 31 липня, ворог обстріляв Краматорськ — там зруйновані будинки.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці прильоту. Він показав наслідки атаки по місту.
Більшість квартир вигоріло вщент. Наразі там лишились тільки стіни та тиша, проте ще нещодавно там вирувало життя.
У міськраді звернули увагу, що росіяни атакували густонаселений центр міста. Скрізь помітно уламки та особисті речі жителів. Завалів на цій локації дуже багато.
Замість дитячого сміху та яскравого літа — тиша, яка розриває зсередини. Росія знищує цілі міста, які потім стоять як привид і нагадують фільм жахів.
Рятувальники зазначили, що внаслідок удару було зруйновано два під'їзди п'ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа.
Росія забрала у жителів Краматорська можливість ходити вуличками міста. А також купувати продукти.
Спіробітники ДСНС у неділю, 3 серпня, повідомили, що розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Пожежу, що охопила площу 1200 квадратних метрів, повністю ліквідовано.
У Краматорській міській раді повідомили, що кількість жертв, від обстрілу 31 липня по багатоповерхівці, збільшилась до пʼяти.
Раніше "Телеграф" писав, щ у ніч проти 3 серпня ворог атакував Україну ракетами та ударними дронами типу "Шахед". Вибухи пролунали у низці міст.