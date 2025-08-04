Квартири вигоріли дотла, скрізь уламки та гробова тиша. Як виглядає Краматорськ після обстрілу (ексклюзивні кадри)

Лишились тільки стіни

Росія кожного дня завдає ударів по Донецькій області. Під час масованої атаки по Києву 31 липня, ворог обстріляв Краматорськ — там зруйновані будинки.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці прильоту. Він показав наслідки атаки по місту.

Більшість квартир вигоріло вщент. Наразі там лишились тільки стіни та тиша, проте ще нещодавно там вирувало життя.

Будинок у Краматорську, який знищила Росія. Фото - Ян Доброносов "Теленграф"

Жодної вцілілої квартири не залишилось. Фото - Ян Доброносов "Телеграф"

Будинок не придатний до життя. Фото - Ян Доброносов "Телеграф"

У міськраді звернули увагу, що росіяни атакували густонаселений центр міста. Скрізь помітно уламки та особисті речі жителів. Завалів на цій локації дуже багато.

Зруйновані речі та дерева лежать серед вулиці. Фото - Ян Доброносов "Телеграф"

Рятувальники на місці прильоту. Фото - Ян Доброносов "Телеграф"

Дістатись до квартир задача не з простих. Фото - Ян Доброносов "Телеграф"

Замість дитячого сміху та яскравого літа — тиша, яка розриває зсередини. Росія знищує цілі міста, які потім стоять як привид і нагадують фільм жахів.

Рятувальники зазначили, що внаслідок удару було зруйновано два під'їзди п'ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа.

Як виглядає зруйнований будинок у Краматорську з великої відстані. Фото - Ян Доброносов "Телеграф"

На вулиці все сіре та розбите. Фото - Ян Доброносов "Телеграф"

Квітнуть троянди і уламки після удару Росії. Фото - Ян Доброносов "Телеграф"

Росія забрала у жителів Краматорська можливість ходити вуличками міста. А також купувати продукти.

Сквер для відпочинку та прогулянок. Фото - Ян Доброносов "Телеграф"

Продуктовий магазин знищила Росія. Фото - Ян Доброносов "Телеграф"

Спіробітники ДСНС у неділю, 3 серпня, повідомили, що розібрали понад 185 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Пожежу, що охопила площу 1200 квадратних метрів, повністю ліквідовано.

У Краматорській міській раді повідомили, що кількість жертв, від обстрілу 31 липня по багатоповерхівці, збільшилась до пʼяти.

Раніше "Телеграф" писав, щ у ніч проти 3 серпня ворог атакував Україну ракетами та ударними дронами типу "Шахед". Вибухи пролунали у низці міст.