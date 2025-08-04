Квартиры выгорели дотла, везде обломки и гробовая тишина. Как выглядит Краматорск после обстрела (эксклюзивные кадры)

Остались только стены

Россия каждый день наносит удары по Донецкой области. Во время массированной атаки по Киеву 31 июля враг обстрелял Краматорск — там разрушены дома.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте прилета. Он показал последствия атаки по городу.

Большинство квартир выгорело дотла. Пока там остались только стены и тишина, но еще недавно там бурлила жизнь.

Дом в Краматорске, уничтоженный Россией. Фото — Ян Доброносов "Теленграф"

Никакой уцелевшей квартиры не осталось. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Дом не годится к жизни. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

В горсовете обратили внимание, что россияне атаковали густонаселенный центр города. Везде заметны обломки и личные вещи жителей. Завалов на этой локации очень много.

Разрушенные вещи и деревья лежат посреди улицы. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Спасатели на месте прилета. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Добраться до квартир задача не из простых. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Вместо детского смеха и яркого лета – тишина, которая разрывает изнутри. Россия уничтожает целые города, которые затем стоят как привидение и напоминают фильм ужасов.

Спасатели отметили, что в результате удара были разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома, возник пожар.

Как выглядит разрушенное здание в Краматорске с большого расстояния. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

На улице все серое и разбитое. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Цветут розы и обломки после удара России. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Россия лишила жителей Краматорска возможности гулять по улочкам города. А также покупать продукты.

Сквер для отдыха и прогулок. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Продуктовый магазин уничтожила Россия. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Сотрудники ГСЧС в воскресенье, 3 августа, сообщили, что разобрали более 185 тонн разрушенных строительных конструкций. Пожар, охвативший площадь 1200 квадратных метров, полностью ликвидирован.

В Краматорском городском совете сообщили, что количество жертв от обстрела 31 июля по многоэтажке увеличилось до пяти.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 3 августа враг атаковал Украину ракетами и ударными дронами типа "Шахед". Взрывы раздались в ряде городов.