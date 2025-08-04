Квартиры выгорели дотла, везде обломки и гробовая тишина. Как выглядит Краматорск после обстрела (эксклюзивные кадры)
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Остались только стены
Россия каждый день наносит удары по Донецкой области. Во время массированной атаки по Киеву 31 июля враг обстрелял Краматорск — там разрушены дома.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте прилета. Он показал последствия атаки по городу.
Большинство квартир выгорело дотла. Пока там остались только стены и тишина, но еще недавно там бурлила жизнь.
В горсовете обратили внимание, что россияне атаковали густонаселенный центр города. Везде заметны обломки и личные вещи жителей. Завалов на этой локации очень много.
Вместо детского смеха и яркого лета – тишина, которая разрывает изнутри. Россия уничтожает целые города, которые затем стоят как привидение и напоминают фильм ужасов.
Спасатели отметили, что в результате удара были разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома, возник пожар.
Россия лишила жителей Краматорска возможности гулять по улочкам города. А также покупать продукты.
Сотрудники ГСЧС в воскресенье, 3 августа, сообщили, что разобрали более 185 тонн разрушенных строительных конструкций. Пожар, охвативший площадь 1200 квадратных метров, полностью ликвидирован.
В Краматорском городском совете сообщили, что количество жертв от обстрела 31 июля по многоэтажке увеличилось до пяти.
Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 3 августа враг атаковал Украину ракетами и ударными дронами типа "Шахед". Взрывы раздались в ряде городов.