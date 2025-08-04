Укр

Квартиры выгорели дотла, везде обломки и гробовая тишина. Как выглядит Краматорск после обстрела (эксклюзивные кадры)

Автор
Марина Ищенко ,
Дата публикации
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Автор
Разрушенный дом в Краматорске Новость обновлена 04 августа 2025, 07:48
Разрушенный дом в Краматорске. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Остались только стены

Россия каждый день наносит удары по Донецкой области. Во время массированной атаки по Киеву 31 июля враг обстрелял Краматорск — там разрушены дома.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте прилета. Он показал последствия атаки по городу.

Большинство квартир выгорело дотла. Пока там остались только стены и тишина, но еще недавно там бурлила жизнь.

Краматорск
Дом в Краматорске, уничтоженный Россией. Фото — Ян Доброносов "Теленграф"
Краматорск
Никакой уцелевшей квартиры не осталось. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"
Дом не годится к жизни. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

В горсовете обратили внимание, что россияне атаковали густонаселенный центр города. Везде заметны обломки и личные вещи жителей. Завалов на этой локации очень много.

Разрушенные вещи и деревья лежат посреди улицы. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"
Краматорск
Спасатели на месте прилета. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"
Добраться до квартир задача не из простых. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Вместо детского смеха и яркого лета – тишина, которая разрывает изнутри. Россия уничтожает целые города, которые затем стоят как привидение и напоминают фильм ужасов.

Спасатели отметили, что в результате удара были разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома, возник пожар.

Как выглядит разрушенное здание в Краматорске с большого расстояния. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"
На улице все серое и разбитое. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"
Краматорск
Цветут розы и обломки после удара России. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Россия лишила жителей Краматорска возможности гулять по улочкам города. А также покупать продукты.

Сквер для отдыха и прогулок. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"
Краматорск
Продуктовый магазин уничтожила Россия. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Сотрудники ГСЧС в воскресенье, 3 августа, сообщили, что разобрали более 185 тонн разрушенных строительных конструкций. Пожар, охвативший площадь 1200 квадратных метров, полностью ликвидирован.

В Краматорском городском совете сообщили, что количество жертв от обстрела 31 июля по многоэтажке увеличилось до пяти.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 3 августа враг атаковал Украину ракетами и ударными дронами типа "Шахед". Взрывы раздались в ряде городов.

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#Краматорск #Атака