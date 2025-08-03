У россиян все настолько плохо? Женщину-штурмовика перехватили под Покровском (видео)

Военные говорят, что такого штурмовика видят впервые

На Покровском направлении россияне пустили на штурм женщин. Одна из таковых попала под сброс дрона.

Кадрами поделилась пресс-служба 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан". Там отметили, что для бойцов подразделения неважно, кто именно носит форму оккупационной армии, поскольку все они будут уничтожены.

"За время активных боев мы видели много – "штурмовиков" на костылях, бывших заключенных, оккупантов под действием наркотических веществ. Впрочем, женщину – впервые", — говорят в "Спартане".

На ролике, обнародованном бригадой показана типичная сцена охоты дрона на одинокую цель. Российская тактика часто предусматривает использование отдельных пехотинцев для передвижения между позициями, поскольку они в этом случае не так заметны, как крупный отряд и не подвергаются риску быть уничтоженными всей толпой.

Видео начинается с падения взрывного устройства, после чего видно, как россиянка выходит из укрытия и падает на открытой местности истекая кровью.

Осторожно, на ролике есть кадры, не предназначенные для просмотра несовершеннолетними лицами и людьми со слабыми нервами.

Стоит отметить, что на видео нельзя рассмотреть внешность солдата оккупационной армии, поэтому сложно сказать, действительно ли это была женщина.

Россиянка участвовала в штурме на Покровском направлении

В сети предположили, что скорее всего речь идет о заключенной, которую завербовали в колонии, а другие предположили, что и без этого в России найдутся женщины, готовые умереть за Путина. Другие же призвали не разделять захватчиков по полу, так как все они пришли на украинскую землю, чтобы убивать.

Мнение пользователей сети

Как сообщалось ранее, по оценкам военных, сейчас под Покровском находится 110-тысячная группировка россиян, которая медленно пытается взять город в полукольцо и атаковать его с трех сторон.