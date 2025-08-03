У росіян все так погано? Жінку-штурмовика перехопили під Покровськом (відео)

Військові кажуть, що такого штурмовика вбачають уперше

На покровському напрямку росіяни пустили на штурм жінок. Одна з таких потрапила під скид з дрону.

Кадрами поділилася пресслужба 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан". Там зазначили, що для бійців підрозділу не має значення, хто саме одягнув форму окупаційної армії, оскільки всі вони будуть знищені.

"За час активних боїв ми бачили багато – "штурмовиків" на милицях, колишніх ув'язнених, окупантів під дією наркотичних речовин. Утім жінку – вперше", – кажуть у "Спартані".

На ролику, оприлюдненому бригадою, показана типова сцена полювання дрона на самотню ціль. Російська тактика часто передбачає використання окремих піхотинців для пересування між позиціями, оскільки вони в цьому випадку не такі помітні, як великий загін і не наражаються на ризик бути знищеними всією групою.

Відео починається з падіння вибухового пристрою, після чого видно, як росіянка виходить з укриття та падає на відкритій місцевості стікаючи кров’ю.

Обережно, на ролику є кадри, які не призначені для перегляду неповнолітніми особами та людьми зі слабкими нервами.

Варто зазначити, що на відео не можна розглянути зовнішність солдата окупаційної армії, а тому важко сказати, чи справді це була жінка.

Росіянка брала участь у штурмі на Покровському напрямку

У мережі припустили, що, швидше за все, йдеться про ув’язнену, яку завербували в колонії, а інші додали, що і без цього в Росії знайдуться жінки, які готові померти за Путіна. Інші закликали не розділяти загарбників по статі, бо всі вони прийшли на українську землю, щоб вбивати.

Думка користувачів мережі

Як повідомлялося раніше, за оцінками військових, зараз під Покровськом знаходиться 110-тисячне угруповання росіян, яке повільно намагається взяти місто в півкільце і атакувати його з трьох сторін.