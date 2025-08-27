Хронологія війни — день 1281: ситуація в Дніпропетровській області та пожежі в Росії

27 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі середа, 27 серпня 2025 року. Бої на фронті продовжуються з колишньою інтенсивністю, а основним напрямом для ударів росіян залишається Покровське. Проте окупанти також починають намагатися продавлювати оборону ЗСУ у Дніпропетровській області. З’являлася інформація, що там вони змогли захопити села Запорізьке та Новогеоргіївку, однак у Генштабі цю інформацію спростували.

Як проходить 1281 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 27 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 У Сумах пролунало кілька вибухів, після цього місцева влада запевнила, що прильотів по житлових будинках не було

1:00 Росію та окуповані території України знову атакують дрони

Звичайні дрони виділені карсними стрілками, реактивні – синіми

00:00 У Ростові через дрони горить багатоповерхівка

Про те, що відбувалося 24 серпня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1278: успіх ЗСУ на Донбасі та новий обмін полоненими

Із ситуацією в Україні 25 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1279: успіхи ЗСУ на сході та вибухи в Росії

Про новини та події 26 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1280: окупанти могли просунутися на Дніпропетровщині, а Росія втрачає "нафтову"