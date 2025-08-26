Хронологія війни — день 1280: окупанти тиснуть під Покровськом, а Росія втрачає "нафтянку"

26 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі вівторок, 26 серпня 2025 року. Бойові дії продовжуються з попередньою інтенсивністю, що яскраво говорить про те, що закінчувати їх росіяни найближчим часом не мають наміру. Минулої доби сталося 136 бойових зіткнень, з яких 43 на Покровському напрямку. Лиманський та Краматорський напрямки теж залишаються гарячими.

Як проходить 1280-й день повномасштабної війни в Україні і які останні новини з фронту 26 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 Активність розвідувальних дронів росіян в Одеській області, ударні дрони відсутні. Пропонується з увагою ставитися до ракетних тривог.

01:00 Активність розвідувальних дронів росіян в Сумській області, ударні дрони відсутні.

00:00 Через нальоти українських БПЛА у Росії було пошкоджено 17% виробництва нафтопродуктів. Країна втратила можливість переробляти 1,1 мільйона барелів нафти на добу, пише Reuters.

