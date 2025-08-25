Хронологія війни — день 1279: успіхи ЗСУ на сході та вибухи в Росії

25 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі понеділок, 25 серпня 2025 року. Бойові дії на передовій йдуть з колишньою інтенсивністю, а минулої доби сталося 128 зіткнень. 38 із них зафіксовано на Покровському напрямку, який залишається найбільш гарячим. У мережі активно обговорюється тема проведення зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, однак у Москві вже почали натякати, що вона не відбудеться. На тлі цього у ЗСУ є помітні успіхи в Донецькій області, а дрони на повну літають над Росією і "вимикають" найважливіші нафтогазові підприємства.

Як проходить 1279 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 серпня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 У Чернігівській та Сумській області триває повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

01:00 Суми вже майже добу перебувають під безперервними атаками російських окупантів. Ворог атакує переважно дронами.

00:00 В Управлінні держохорони попередили водіїв про часткові обмеження руху у центрі Києва через візит іноземних делегацій 25 серпня.

