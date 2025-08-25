Хронология войны — день 1279: успехи ВСУ на востоке и взрывы в России

25 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре понедельник, 25 августа 2025 года. Боевые действия на передовой идут с прежней интенсивностью, а за прошедшие сутки произошло 128 столкновений. 38 из них зафиксировано на Покровском направлении, которое остается наиболее горячим. В сети активно обсуждается тема проведения встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, однако в Москве уже начали намекать, что она не состоится. На фоне этого у ВСУ есть заметные успехи в Донецкой области, а дроны вовсю летают над Россией и "выключают" важнейшие нефтегазовые предприятия.

Как проходит 1279 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

07:00 В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Причина — угроза баллистики из Курска. Находитесь в безопасных местах!

Воздушная тревога в Украине 25 августа 2025

06:00 Утром! Собрали для вас несколько новостей, которые вы могли проспать:

ночью Россия продолжила терроризировать мирных украинцев. Взрывы слышали жители Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской, Донецкой областей. Ждем подробностей от ВС ВСУ;

неспокойно было и в России — в частности, в Московской и Смоленской областях местные власти заявляли о сбивании беспилотников. Подробностей пока нет, потому что российская сторона традиционно заявляет, что "все сбили";

Сумщина около суток находится под постоянными ударами вражеских дронов — больше всего достается Сумам и району. Есть попадания и последующие возгорания инфраструктуры, также кое-где населенные пункты остались без света. Утром в Сумах тоже прозвучало несколько взрывов, ждем комментариев властей;

Deutsche Welle: Украина должна получить гарантии безопасности, которые будут равны вступлению в НАТО, или хотя бы максимально близки к ним. По словам главы МИД Германии Йоганна Вадефуля, иначе переходить к переговорам и любым уступкам Москве нет смысла.

03:00 В Черниговской и Сумской области продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.

01:00 Суммы уже почти сутки находятся под непрерывными атаками российских окупантов. Враг атакует преимущественно дронами.

00:00 В Управлении госохраны предупредили водителей о частичных ограничениях движения в центре Киева из-за визита иностранных делегаций 25 августа.

