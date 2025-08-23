Хронология войны — день 1277: масштабный обстрел Краматорска и бои на фронте

23 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости.

В календаре суббота, 23 августа 2025 года. Россияне продолжают давить на фронте и терроризировать тыл. В частности, по Краматорску в ночь с 22 на 23 августа прилетело более 30 управляемых авиабомб исключительно по гражданской застройке. На фронте горячее всего на Покровском направлении — там произошло 30 боеприкосновений из 107.

Как проходит 1277 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 августа — Телеграф собрал для вас в этом материале.

01:00 В Сумскую область из Курской области РФ залетело до пяти ударных дронов, в других областях проводится доразведка.

00:00 До 10 БПЛА врага фиксируется в Донецкой и Днепропетровской областях. Россиян в это же время ждет очень интересная и буквально "огненная" ночь.

