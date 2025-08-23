Хронологія війни — день 1277: масштабні обстріли Краматорська та бої на фронті

23 серпня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі субота, 23 серпня 2025 року. Росіяни продовжують тиснути на фронті та тероризувати тил. Зокрема, по Краматорську в ніч з 22 на 23 серпня прилетіло понад 30 керованих авіабомб, виключно по цивільній забудові. На фронті найгарячіше на Покровському напрямку — там відбулося 30 боєзіткнень зі 107.

Як проходить 1277 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 23 серпня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 На Сумщину з Курської області РФ залетіло до п'яти ударних дронів, в інших областях проводиться дорозвідка.

00:00 До 10 БПЛА ворога фіксується на Донеччині та Дніпропетровщині. Росіян тим часом чекає дуже цікава та буквально "вогняна" ніч".

Про новини та події 20 серпня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1274: вибух російського дрона у Польщі та штурми біля Покровська

Про те, що відбувалося 21 серпня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1275: масована атака по Україні та складна ситуація на фронті

З ситуацією в Україні 22 серпня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1276: візит Рютте в Київ та обстріл Костянтинівки