Возвращался с боевого задания. Погиб пилот МиГ-29

Герою было 46 лет

Сергей Бондарь, пилот истребителя МиГ-29 погиб в ночь на 23 августа после выполнения боевого задания при заходе на посадку. Причины катастрофы устанавливаются.

"Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 г.р. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются ", — сообщили в Воздушных Силах Украины.

МиГ-29 – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в СССР в 1970-х годах. Самолет предназначен для поражения воздушных и наземных целей, в частности, в условиях радиолокационных помех. Это основной боевой самолет Воздушных сил ВСУ. МиГ-29 активно используется в ближнем воздушном бою, истребитель оснащен 30-мм пушкой и ракетами воздух-воздух, а также способен нести бомбы.

Воздушные Силы используют истребители МиГ-29 для выполнения задач противовоздушной обороны (ПВО) и воздушного боя. Также он выполняет нанесение ударов по наземным целям, в том числе путем интеграции с американскими ракетами AGM-88 HARM для поражения российских радиолокационных станций. Эти самолеты, полученные в рамках международной помощи Польши и Словакии, используются и для прикрытия ударных самолетов.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 29 июня отражая массированное воздушное нападение противника, самолетом F-16 погиб Максим Устименко летчик 1-го класса подполковник. Украинский защитник был 1993 года рождения.