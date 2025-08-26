Хронология войны — день 1280: оккупанты давят под Покровском, а Россия теряет "нефтянку"

26 августа "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре вторник, 26 августа 2025 года. Боевые действия продолжаются с предыдущей интенсивностью, что ярко говорит о том, что заканчивать их россияне в ближайшее время не намерены. За прошедшие сутки произошло 136 боевых столкновений, из которых 43 на Покровском направлении. Лиманское и Краматорское направления тоже остаются горячими.

Как проходит 1280 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 26 августа — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 Активность разведывательных дронов россиян в Одесской области, ударные дроны отсутствуют. Предлагается с вниманием относиться к ракетным тревогам.

01:00 Активность разведывательных дронов россиян в Сумской области, ударные дроны отсутствуют.

00:00 Из-за налетов украинских БПЛА в России было повреждено 17% производства нефтепродуктов. Страна потеряла возможность перерабатывать 1,1 миллиона баррелей нефти на сутки, пишет Reuters.

